İngilizler ‘Türkiye’ dedi

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Brexit kararının ardından İngiliz turistlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiğini yazdı. Thomas Cook'a dayandırılan haberde, Türkiye ve Afrika'ya seyahat randevularının iki kat arttığı belirtildi. Turizmciler, 2019'da yüzde 15'lik fiyat artışına rağmen ülkeden gelen turist sayısının yüzde 20 oranında artacağını belirterek, "2019'da İngiliz turist sayısında yeni bir rekor kırılabilir" diyor.



TALEP ÇOK YOĞUN

Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Tonbul, İngiliz turistlerin yoğun talep gösterdiğini belirterek, "İngilizler Brexit sonrasında euro-pound paritesinde bir değişiklik bekliyor. Poundda bir düşüş öngörülüyor. Ayrıca İngilizler Avrupa vizelerinde sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyor. Bu da onları alternatif pazarlara yönlendiriyor. İlk sırada ise Türkiye geliyor" dedi.







İngilizlerin tatil amaçlı tercih ettiği ilk üç ülkenin İspanya, Yunanistan ve Türkiye olduğunu belirten Tonbul, "Eğer uçuş sayısı artarsa Türkiye ikinci sıraya yerleşebilir. Türkiye'ye talep bunun işaretlerini veriyor" diye konuştu.



AKIN AKIN GELİYORLAR

İngiliz turistin en çok tercih ettiği bölgeler sıralamasında Dalaman başı çekiyor. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa Genel Müdürü ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Batum, 2018'de bölgeye akın akın İngiliz turistin geldiğini söyledi

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