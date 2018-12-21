İş Bankası da kredi faizini düşürdü

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Konutta yüzde 1'in altında faizle alım yapma kampanyasına bir banka daha katıldı. İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0.98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunacak. Bankanın Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı açıklamada, kampanya ile ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti. Bali, "Türkiye'nin Bankası olarak bankacılık faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemize hizmet etmeyi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması" dedi.