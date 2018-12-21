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Yol haritamızı hazırladık

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Yol haritamızı hazırladık
2018'in son Gıda Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirildi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İHRACA TALEP YAĞDI
Öte yandan Hazine, dün euro cinsi, sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 400 milyon euro olarak planlanan ihraç, gelen yüklü talebin etkisiyle 555.1 milyon euro olarak tamamlandı. Euro cinsi kira sertifikası ihracında vade 728 gün olarak belirlendi. Sertifikanın 6 ayda bir kira oranı yüzde 1.55 oldu. Bu arada bireysel yatırımcılara gerçekleştirilecek euro ve dolar cinsi tahvil ihracında talep toplama tarihi 21 Aralık'tan 26 Aralık'a uzatıldı.
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