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Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 24 Aralık çeyrek ne kadar oldu?

Toplumsal olarak en çok araştırdığımız konular arasında yer alırken bu konuyla ilgili son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk iş günü olan 24 Aralık Pazartesi , , , tam altın ve hakkındaki anlık fiyatları ve değişimleri haberimizde görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 07:38
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 24 Aralık çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Toplumsal kuraller, değerler ve ortak hafıza bizi bir arada tutan her şey kültür olarak isimlendirilir. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Yılbaşından kısa bir süre önce konusunda araştırmalar da arttı. Ülkemizde düğün ve nişan gibi törenlerde de en çok altın armağan edilir. Gelin ve damada düğünlerde yakınları ve arkadaşları tarafından takı takılır bu durum nesillerden beri devam eder.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

, ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle bir dönem fiyatlarının artmasından sonra gram altın adeta vatandaşın yeni gözdesi oldu.

Gram altın bu sabah saatlerinde 215,09 TL'den alınırken 215,11 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 24 Aralık çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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