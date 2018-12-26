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: bugün ne kadar? 26 Aralık Çarşamba gram tam fiyatları...

ile ilgili gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Düğün sezonlarının kapanmasından sonra fiyatlarda yaşanan araştırmaların azalacağı düşünülse de piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşların bu konuya ilgi ve alakası azalmamış durumda bulunuyor. Türk kültüründe dolar ve euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. 26 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 08:26
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Aralık Çarşamba gram tam çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylara göre sağlam bir düşüş yaşayarak son 4-5 aylık süreçteki en düşük seviyesinde bulunan fiyatlar ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Yatırım, birikim veya hediyeleşme araçlı konuyla ilgili araştırma yapan bireyler, gün içerisinde en çok çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. 26 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve uzman tahminlerini bu başlık altından bulabilir. Ayrıca, an be an canlı altın fiyatlarına da bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Aralık Çarşamba gram tam çeyrek altın fiyatları...
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