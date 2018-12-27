Dolar fiyatları ile son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılın gelmesine artık sayılı günler kala uzmanlar ve analistler kur ile ilgili tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Öyle ki geçtiğimiz dönemler konuyla ilgili birçok uzman doların eğer ki yıl sonuna kadar 5.50 seviyelerinin altında kalması durumunda yeni yılda 5'in altına da düşmesinin kaçınılmaz olduğu konuşuluyordu. Şuan da bulunduğu durum ise 5.30 civarında olan doların yeni yılda 5'in altını rahatlıkla görebileceğini gösteriyor. Yine euro'da yaşanan durumda aynı 6 ile 6.05 arasında gidip gelen bir durumda olan euro'nun bu seviyeleri koruması durumunda yeni yıl da ciddi bir düşüş yaşayacağı ön görülüyor. Daha önce Papaz Brunson'un tutuklanması ile gerçekleşen ABD gerginliği neticesinde Türkiye ekonomisi üzerine operasyonlar yapılmaya başlanmış ancak bu operasyonlar hükümetin ve milletin el ele vererek bu yaptırımları bertaraf etmesi ile son bulmuştur. Daha sonra piyasalar normalleşmeye başlamış ve kur beklenen rakamlara geri dönmüştür. Bu seviyenin altının da görülmesi kaçınılmaz olan kur da uzmanların yeni yıl tahmini 4 bandında olacağı olmasıdır. Peki euro ve dolar bugün ne kadar? 27 Aralık euro dolar alış satış fiyatı...

EURO BUGÜN NE KADAR?

Elinde döviz bulunduran bireylerin en çok merak ettikleri konular arasında dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? sorusu oluyor. Konuyla ilgili merak edilenleri yine Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırlıyoruz. 27 Aralık Perşembe euro 6,04 seviyesinde seyrediyor. Euro'nun bu seviyede tutunması durumunda yeni yılda ciddi bir düşüş yaşacağı gelen tahminler arasında bulunuyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları eurodan daha fazla aratılan konular arasında geliyor. Şuan da 5.29 civarında bulunan doların bu seviyede kendini koruması durumunda ise yeni yılda 4 bandını rahatlıkla görebileceği gelen uzman tahminleri arasında bulunuyor.

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