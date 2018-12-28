Son dakika haber: Memur maaşları ne kadar olacak? 2019 Ocak zamlı memur maaşları listesi

Türkiye'de binlerce birey memur maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Asgari ücrete yüzde 26 oranında gelen zammın ardından hem asgari ücret hem AGİ'nin artması ve bunların yanında yüzde 5'lik ek ödeme de eklediği takdirde memur maaşlarına ciddi oranda iyi bir zam yapılması bekleniyor. Milyonlarca memuru heyecanlandıran bu gelişme araştırmaları da beraberinde getirdi. Bu sorulardan biri ise 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' olarak geçiyor. Bu yazımızda konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.