Falcı, medyuma reklam yasak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, sağlıklı nesiller yetiştirmek için tarihi bir adım attı. Çocukları fast food, gazlı içecekler, abur cuburlardan uzak tutmak için hamburgerlerin yanında oyuncak verilmesi durduruldu. Çizgi filmler, çocuk programlarında cips, gevrek, gazlı içecekler, çikolatalar, tuzlu kraker reklamı yapılamayacak. Yeni dönemde falcı, medyum, astrolog, sohbet, eş bulma, arkadaşlık hatları ile yasa dışı kumar, bahis oyunlarının reklamına da yasak geldi. Gaziantep'te temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yapılan yeni düzenlemelerle aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalar konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmayı, özellikle çocuklar ve gençleri bu tür gıdalardan uzaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Pekcan, "Fast food'un yanında promosyon olarak oyuncak verilmesini yasakladık" dedi.Ticari reklam yönetmeliğine göre, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanları ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına da izin verilmeyecek. Gıda üreticilerinin yönetmeliğe uyumu için 6 ay geçiş süresi tanındı. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren bu yasaklara uymayan firmalara Reklam Kurulu'nun kararına göre 8 bin lira 342 bin lira arasında ceza kesilecek. İhlalin tekrarı halinde Kurul bu cezayı 10 kata kadar artırabilecek.TicaretBakanı Pekcan, Eximbank şube açılışı için geldiği Gaziantep'te, düzenlemeye ilişkin kararı alırken içeriğine anneanne gözüyle baktığını söyledi. Bakan Pekcan, "Anne hatta anneanne gözüyle tüketicinin korunması hakkında karar aldık. Özellikle çocuklar ve gençleri bu tür gıdalardan uzaklaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Eximbank'ın 2018'de 7.4 milyar TL kredi kullandırdığını da söyleyen Pekcan, "2019'da ihracatçılarımıza sağlanan finansman desteğini 48 milyar dolara yükselteceğiz" dedi.Çocuklarayönelik radyo, televizyon kanalları, çocuk programlarının yanı sıra çocuklara özel tasarlanan gazete-dergi gibi süreli yayımlarda, sosyal medya uygulamaları, uygulamalar, oyunlar ve internet mecrasında yayınlanan reklamları kapsıyor. Çocuklarla birlikte bu ürünlerin yetişkinlere yönelik reklamlarında da dengeli ve sağlıklı beslenmeyle ilgili ifadeler bulunacak.Düzenlemeyle,çocuklara yönelik reklamların daha da ilerisine gidilerek reklam dışı promosyonlara da yasak geldi. Böylece gıdaların satışını artırmaya yönelik cips içinden taso, çıkartma, chippara- parapuan gibi çocukların ilgisini çekecek hiçbir hediye verilemeyecek