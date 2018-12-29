Yüzde 100 Yerli Mühendislik Ekin Teknoloji’yi Bilişim İhracatında Türkiye Lideri Yaptı

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Yazılımı, donanımı ve tasarımı ile tamamen yerli mühendislik ürünü güvenli şehir teknolojileri geliştiren Ekin Teknoloji, TİM 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda "Bilişim İhracatı" kategorisinde birinci oldu. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, "Ciromuzun büyük bir yüzdesini ihracat gelirleri oluşturuyor. İleri ve yerli teknoloji geliştiren bir şirket olarak, yüzde 100 yerli mühendisliğimiz sayesinde yarattığımız yüksek katma değer ülkemizde kalıyor" diye konuştu. Plaka tanımada yüzde 100, yüzde tanımada ise yüzde 99 doğruluk oranları bulunduğunu ifade eden Ekin, "Tüm ürünlerimiz yapay zeka tabanlı ve sürekli gelişmeye devam ediyor. Dünyada ilk ve tek olan ürünlerimiz farklı projelerle dünyada 6 kıtaya ulaştı" dedi. Türkiye İhracatçıları Meclisi'nin (TİM) 500 Büyük Hizmet İhracatçı Araştırması'na göre Ekin Teknoloji, Bilişim Hizmetleri İhracatında Türkiye Lideri oldu. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende sektör liderliği ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldı. Bugüne kadar 10'dan fazla ülkede güvenli şehir teknolojileri sistemleri kurduklarını söyleyen Ekin, "Yazılımı, donanımı ve tasarımı yüzde 100 yerli mühendislik ile geliştirdiğimiz güvenli şehir teknolojileri hizmeti veriyoruz. Yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolünde sabit ve mobil donanımlar üretiyoruz. Sistem kontrol yazılımları ve tüm bunların birbiriyle entegre çalışmasını sağlayan işletim sistemlerini geliştiriyoruz" diye konuştu. Cirolarının büyük bir yüzdesini ihracat gelirlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Ekin, "İki yıl üst üste bilişim ihracat lideri olduk. İleri ve yerli teknoloji geliştiren bir şirket olarak, yüzde 100 yerli mühendisliğimiz sayesinde yarattığımız yüksek katma değer ülkemizde kalıyor" dedi. Türk mühendisleri ile çalışmanın pazarda büyük avantaj olduğunu ifade eden Ekin, "Dinamiklerimiz diğer ülkelere göre çok daha fazla ve doğru yönlendirildiğinde olumlu etki yaratıyor. Nasıl Türkiye kendi iç pazarında kendi içinden gelen yeniliklere alışık olmayıp kapalıysa, yurt dışı da Türkiye'den yüksek lider teknoloji çıkabilmesine alışık değil, biz bu algının da değişmesine önderlik edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu. Plaka tanımada yüzde 100, yüzde tanımada ise yüzde 99 doğruluk oranları bulunduğunu ifade eden Ekin, "Dünya standartlarını yerli ve milli olarak Türkiye'den belirliyoruz. Yapay zekayla şehir güvenliğinde dünyanın ilklerini dünyaya ihraç ediyoruz. Türk mühendislerimizin gücü sayesinde dünyada pazara yön veriyoruz" dedi. Hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı mobil devriye ürününü Ekin Patrol'ün yeni tamamıyla yapay zeka tabanlı jenerasyonunu geçtiğimiz sene pazara sunduklarını anlatan Ekin, "Ekin Patrol Ortadoğu ve Kafkasya'nın mega şehirlerinde emniyet birimleri tarafından kullanılıyor, öte yandan Amerika'da ve Avrupa'da birkaç ülkede test çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor" dedi. Bisiklet devriyelerine uygun ve kompakt olarak tasarlanan Ekin Bike Patrol'ün sabit sistemlerin ve motorlu araçların kontrol edemediği alanlarda da şüpheli araçları, hız veya park ihlallerini tespit edebildiğini aktaran Ekin, "Ocak ayında elektronik sektörünün küresel düzeyde dünyada en prestijli fuarı Amerika'da gerçekleşen CES'te uluslararası lansmanını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.