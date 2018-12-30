Bursa’ya sağlık serbest bölgesi kuruluyor

Otomotivden tekstile kadar Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden olan Bursa, sağlık turizminde de atağa kalktı. Kişi başı gelirin 10 bin doların üzerinde olduğu sağlık turizmi için Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'la bir toplantı yapan Bursalı işadamları, şehrin sağlık turizminde ön plana çıkması için önemli kararlar aldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'ya sağlık turizminde vergi muafiyetinin getirilerek yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekileceğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun payitaht merkezi olan şehrin, kaplıcaları ve sıcak suları ile de öne çıktığını vurgulayan Burkay, "Bursa'da sağlık serbest bölgesi kurulması yönünde bir çalışma yaptık. Vergi muafiyeti getirip yabancı yatırımcılar bu bölgeye çekilebilir. Hong Kong, Dubai ve Singapur'da bunların örneği var. Marmara Bölgesi havzası bu konuda önemli nokta" dedi.

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