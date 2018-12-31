Devlet kadroların memur olarak istihdam edilmek için öncelikle sağlanması gereken şart ilgili kadronun talep ettiği türde KPSS başarısı göstermek. Bununla birlikte bazı kadrolar için ayrılan pozisyona alımı yapılacak olan kişilerde KPSS şartı aranmıyor. Sınavsız bir şekilde memur olmaya olanak tanıyan bu alımlarda istihdam edilen kişilere istisnai memur tanımı yapılıyor.

İstisnai memur nasıl olunur?

İstisnai memur kadrolarının sınıfları 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ile çizilmiştir. Bu kadrolar için yapılan alımlarda adayların KPSS başarısı göstermiş olması şartı aranmaz. İstisnai memur olarak atanan kişiler sonradan sınavsız bir şekilde normal memuriyete geçiş yapabilirler.

İstisnai memurluk kadroları hangileridir?

657 sayılı kanunun 59. Maddesinde yer alan hükümlerin usul ve esasları doğrultusunda istisnai memurluk kadrolarının hangileri olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu maddeye göre KPSS'de başarılı olmaya gerek olmadan istihdam olunabilecek kadrolar aşağıdaki gibidir:

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)

Başbakan Müşavirlikleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliği

Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerleri

Özel Kalem Müdürlükleri

Valilikler

Büyükelçilikler

Elçilikler

Daimi Temsilciliklere, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri,

Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri