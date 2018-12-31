Köprülerden geçecek araçlar revize edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişine izin verilen araç, sınıf ve modellerin UKOME kararı gereği uygulanan cezai yaptırımlarının, 'Karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun' ile yeniden düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi, "Söz konusu yasa ile 2 Ekim 2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçilmesi nedeniyle 30'uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gideri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar red ve iade edilir"

'UKOME KARARI İLE REVİZE EDİLDİ'

Açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişine izin verilen araçların yeni alınan UKOME kararı ile revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tüm 1'inci sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecektir. 2'nci sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçlar ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecektir. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarındaki yasak devam etmektedir. 2'inci sınıf, 3'üncü sınıf, 4'üncü sınıf ve 5'inci sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs, TIR ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan yasaklar devam etmektedir. Bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır."