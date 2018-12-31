Milli piyango ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?

Her yıl milyonlarca sayıda milli piyango bileti satılıyor. Özellikle yılbaşı günü yapılan özel çekiliş için çok sayıda bilet basılıyor. Belirli sayıda kişilerin biletlerine çıkan ikramiyenin nereden alınacağı ise merak konusu. İşte detaylar…

Milli piyango ikramiyesi nereden alınır?

Biletin son 3 rakamına kadar tutturulan ikramiye sabit bayilerden ya da gezici bayilerden temin edilebilir. Bayilerin tamamı ödeme yapmak zorundadır. Bu bayiler son 4 ve 5 rakama isabet eden ikramiye tutarı için de ödeme yapabilirler ancak bunun için herhangi bir şekilde zorunlulukları yok.

Sanal ortam bayileri ise imzalamış oldukları sözleşmedeki tutara göre ikramiye ödemesi yaparlar.

1 milyon Türk Lirası ve üzerindeki tutarlar için ikramiye ödemesi Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Milli piyango bankadan alınır?

Milli piyango idaresinden çek olarak aldığınız ödemenizi bankaya giderek bozdurabilir, kişisel hesabınıza aktarılmasını talep edebiliriz. Ancak çok yüksek bir tutarda ikramiye kazandıysanız bunun için şube müdürüyle iletişime geçebilir ve ikramiyenizi müdürle birlikte alabilirsiniz. Yine aynı şekilde kazanmış olduğunuz ikramiyenin hesabınıza aktarılması yönündeki talebinizi şube müdürü ile paylaşabilirsiniz. Zira yüksek tutarda ikramiye kazanmanız halinde bu yöntemi uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.

Biletin süresi geçer mi?

İkramiye isabet eden milli piyango biletinin bir sene içerisinde tahsilatının yapılması gerekir. Çekiliş tarihini takiben bir yıl içerisinde tahsil edilmeyen ikramiye zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan bilet için ödeme yapılması söz konusu değildir. Zaman aşımı süresinin hafta sonuna denk gelmesi halinde hafta sonunu takip eden ilk iş gününde ikramiyenizi tahsil edebilirsiniz.

Yırtılan bilete ne olur?

İdare ve satış merkezlerinde yapılacak inceleme neticesinde yırtılan biletlere ikramiye ödemesi yapılabilir. Ancak bunun için yapılacak olan incelemenin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Yani bu soruya net bir cevap vermek doğru olmaz.