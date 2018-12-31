Yıllık izin kullanmadan parasını alabilir miyim?

Yıllık izin çalışan bir tercih konusu değildir. İşçi ve işveren arasında işe alım esnasında imzalanan iş sözleşmesine göre yıllık izin kullanımını engelleyecek herhangi bir maddeden söz edilemez. Bu durum İş Kanunu ile düzenlenmiş, yasalar tarafından korunmaktadır.

Yıllık iznimi paraya çevirebilir miyim?

Bütün bir yıl boyunca çalışan kişide belirli bir süre boyunca dinlenme isteği doğar. Dolayısıyla işçinin dinlenebilmek ve daha sağlıklı, verimli bir şekilde işini yapmaya devam edebilmek için izin kullanması gerekir. İşçi ve işveren aralarında anlaşıp bu hakka aykırı bir davranış sergileyemezler. İş Kanunu bu gibi durumların önüne geçmiştir.

Yıllık izin süresinin paraya çevrilmesiyle alakalı şöyle bir istisnai durum mevcut: İş sözleşmesi çeşitli sebepler dolayısıyla sona erdiğinde işçinin henüz kullanmadığı izin hakkı mevcut ise bu izin süresine ilişkin hesaplanan ücretin işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekir. Yine bu konu da İş Kanunu'nda açıkça belirtilmektedir.

Sonuç itibarıyla işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi devam ediyor ise işçi yıllık izniyle alakalı işvereniyle para talep ettiği herhangi bir anlaşma yapamaz. Öte yandan bir işçinin yıllık izin kullanmaya hak kazanabilmesi için söz konusu iş yerinde en az bir yıllık süre boyunca çalışıyor olması gerekir.

Yıllık izinde zaman aşımı var mı?

Çalışan kişinin işvereniyle yapmış olduğu iş sözleşmesinin sona ermesi halinde yıllık izin süresine ilişkin hesaplanan ücret ile alakalı iş sözleşmesinin sonlandırıldığı tarihi takiben 5 yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur. 5 yıllık bu süre iş sözleşmesinin sonlandığı tarih itibarıyla başlar. İzne ilişkin hesaplanan tutarın son ücret esas alınarak hesaplanması gerektiği de İş Kanunu tarafından düzenlenmiş olan detaylardan bir tanesidir.