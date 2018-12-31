Zorunlu hizmet affı nedir?

Zorunlu hizmet süresi, görev yapılan bölgenin niteliğine göre değişkenlik gösterir. 3. Bölge olarak sınıflandırılmış illerde yapılan zorunlu hizmet görevinin süresi 5 yıldır. İkinci bölge illerinde yapılan zorunlu hizmetin süresi 6 yıl iken birinci bölge sınıflandırmasına dahil edilmiş olan illerde görev yapılması halinde ise görev süresi 7 yıl olur.

Zorunlu hizmet affı ne demektir?

2010 yılında yürürlüğe sokulan düzenlemeyle birlikte zorunlu hizmet veren çalışanlar için af uygulaması birtakım ayrıcalıklar tanındı. Polis, doktor ya da öğretmen mesleğini icra edip Doğu illerinden birini çalışmakta olan vatandaşlar söz konusu af sayesinde tayinlerinin değiştirilmesini talep edebiliyorlar. Ancak burada çalışanın hizmet verdiği zaman diliminin 2010 yılından önce olması şartı aranıyor.

Zorunlu hizmet affı çıkacak mı?

Son dönemlerde artış göstermekle birlikte zorunlu hizmet affı yönünde talebi bulunan çalışan sayısı bir hayli fazla. Ancak hükümet kanadında bu konuyla alakalı yapılmış bir açıklama, verilmiş bir müjde bulunmuyor. Şu an için gündemde böyle bir konunun olmadığı söylenebilir. Yapılan açıklamalar da bu söylemi doğruluyor.