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2 dev gemi arasındaki aktarım tamamlandı

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz () depolama gemisinden, 'daki dünyanın en büyük gemisine önceki gün transfer edilmeye başlanan sıvılaştırılmış doğal gazın aktarımı sona erdi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 11:38
2 dev gemi arasındaki aktarım tamamlandı

Hatay sahilinde, dünyanın en büyük LNG depolama gemisinden, BOTAŞ'a ait dünyanın en büyük yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine başlatılan sıvılaştırılmış doğal gaz transferi tamamlandı.

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminali'nde, önceki gün alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluğunda ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli "Al Sadd" isimli Katar gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ'a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine başlatılan LNG aktarımı bugün sabah saatlerinde bitti. İki gemi arasında iki gün süren transferin ardından, BOTAŞ'a ait FSRU gemisine 206 bin metreküp LNG aktarıldı.

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2 dev gemi arasındaki aktarım tamamlandı
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