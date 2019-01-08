Fibabanka’dan 24 saat para transferi

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Fibabanka, nöbetçi transfer hizmetiyle bankacılık sektöründe bir ilke imza atıyor. Yeni uygulama ile Fibabanka müşterileri, hafta sonu dahil günün 24 saati hızlı bir şekilde, sisteme dahil olan bankalar özelinde para transferi gerçekleştirebilecek. Hafta sonu dahil günün 24 saati bankalar arası Türk Lirası para transferi işlemi yapmayı amaçlayan banka, parayı anında hesaba yansıtacak.Finberg ile stratejik işbirliği gerçekleştiren Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., ürüne teknik altyapı ve ödeme aracılık hizmeti sağlayacak.Sektörde bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "Dijital dönüşüm sürecimizde, internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi şube dışı kanallarımız üzerinden her geçen gün daha fazla yenilik sunmak yol haritamızdaki hedefler arasında yer alıyor. Nöbetçi transfer ile zaman sınırlaması olmadan esnek hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.