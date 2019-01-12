Televizyonda taksit 9’a çıktı

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Milyonlarca vatandaşın kullandığı kredi kartları taksit sürelerinde değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının 9'a çıkarıldığını, diğer taksit sürelerinin aynı şekilde devam ettiğini bildirdi. Yeni düzenlemenin yerli TV' alımını teşvik etmesi bekleniyor. BDDK'dan yapılan açıklamada, banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldığı hatırlatıldı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirleneceği hükme bağlandı. BDDK, bu değişiklikle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlanacağını, uygulamada esneklik sağlanacağını belirtti.