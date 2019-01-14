Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu!

Asırlık markalarda varisler arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi eklendi. Temeli 110 yıl kadar önce atılan, iki dünya savaşı yanı sıra birçok ekonomik kriz de gören Ece Ajandası'nın varisleri adına açılan davalarda ciddi suçlamalar yer alıyor. Soyadı kanunu ile birlikte "Kağıtçı" soyadını alan Mehmet Sadık Bey'in kurduğu Ece Ajandası'nın sahibi Ece Basım Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu şirketin 9 hissedarı bulunuyor. Şirketin genel müdürlüğüne 10 Ağustos 2017'de, aynı zamanda hissedar da olan Sedef İnci Günşiray (30) getirildi. Varisleri dünyanın dört bir yanında yaşayan Ece'de huzursuzluk ise 2018 yılı başında su yüzüne çıktı.



Ece'nin temelini Mehmet Sadık Bey 1910 yılında attı.