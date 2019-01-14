HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu!

Asırlık 'nın varisleri davalık oldu!

Türkiye’nin sayılı durumdaki asırlık markalarından biri olan ’nın varisleri davalık oldu. Ece’nin 5’inci kuşak yöneticisinin şirketin içini boşalttığı, asırlık markaları 2 yıl önce kurduğu şirketine cüzi bir bedelle devrettiği iddia edilerek dava açıldı. Ece’nin üretim lisansı başka bir matbaa firmasına verilirken Karaköy’deki merkez binası ise 3 ay kadar önce icradan satıldı. Asırlık markaya karşı çok sayıda icra takibinin de başlatıldığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:20
Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu!

Asırlık markalarda varisler arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi eklendi. Temeli 110 yıl kadar önce atılan, iki dünya savaşı yanı sıra birçok ekonomik kriz de gören Ece Ajandası'nın varisleri adına açılan davalarda ciddi suçlamalar yer alıyor. Soyadı kanunu ile birlikte "Kağıtçı" soyadını alan Mehmet Sadık Bey'in kurduğu Ece Ajandası'nın sahibi Ece Basım Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu şirketin 9 hissedarı bulunuyor. Şirketin genel müdürlüğüne 10 Ağustos 2017'de, aynı zamanda hissedar da olan Sedef İnci Günşiray (30) getirildi. Varisleri dünyanın dört bir yanında yaşayan Ece'de huzursuzluk ise 2018 yılı başında su yüzüne çıktı.


Ece'nin temelini Mehmet Sadık Bey 1910 yılında attı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri davalık oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN