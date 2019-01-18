Binali Yıldırım duyurdu! Dev projenin açılış tarihi belli oldu.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

18 MART 2022'DE ULAŞIMA AÇILACAK

Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de planlanandan bir yıl önce ulaşıma açılacağını söyledi. Binali Yıldırım, "Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için" dedi. Yıldırım, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022 tarihinde büyük bir gururla Cumhurbaşkanımızın iştiraki ile yapacağız." diye konuştu.

2 KITAYI BİRBİRİNE BAĞLADIK

Yıldırım ayrıca, "15 yılda 5 noktada 2 kıtayı birbirine bağladık." açıklamasında bulundu.

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