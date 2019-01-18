Yarım milyarlık iletim yatırımı

Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali olacak Akkuyu'da üretilecek enerjiyi taşımak için 6 adet iletim hattı yapılacak. Belirlenen 6 hat için ihale süreçleri de bu yıl tamamlanacak. Toplamda bin kilometreyi bulan hatların maliyetinin 500 milyon lira olması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce hatların yer alacağı alanları Mersin, Seydişehir Trafo Merkezi, Ermenek HES, Konya 4 Trafo Merkezi, Manavgat Trafo Merkezi ve Konya Ereğli Trafo Merkezi olarak belirlemişti. Bu hatlar 400 kilovoltluk olacak. Bakanlığın performans programında hatlara ilişkin ihale çalışmalarının tamamlanarak nükleer santral devreye girmeden önce iletim hatlarının bitirilmesinin planlandığı ifade edildi.

İŞTE AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Toplamda 4 bin 800 megavatlık iletim hattı sistemi kurulmuş olacak. Akkuyu sahasında dört ünite nükleer reaktör inşa edilecek ve bunların her biri bin 200 megavat gücünde olacak. Türkiye'de kaynak çeşitliliğini sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

AKKUYU NGS'DE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR!

Akkuyu, inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak. Öte yandan Akkuyu'nun ardından Türkiye, biri Sinop diğeri de Trakya bölgesinde olmak üzere iki nükleer güç santrali daha yapacak. Sinop NGS projesi kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için fizibilite ve inceleme çalışmalarında sona gelindi.