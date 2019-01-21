Altın üretiminde rekor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı 'Milli Enerji Eğitim Hamlesi' çerçevesinde 2018 yılında Türkiye rekoru kırıldı. Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20.4 artışla 27.1 ton altın üretildiğini açıkladı.2018 yılı altın üretimi hakkında teknik bilgi veren Yücel, AMD çatısı altındaki 13 firmanın yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek 2018 yılında 27.1 ton altın üretimiyle dernek olarak devlete vermiş oldukları üretim miktarı sözünü de yerine getirdiklerini vurguladı. Yücel, altın madencileri, 2017 yılında gerçekleştirdikleri 22.5 ton altın üretimini 2018 yılında 27.1'i çıkararak sektörde önemli bir sıçrayış gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.2018 yılı üretimiyle devlete 5.3 ton altın eşdeğeri katma değer sağlandığını belirten Yücel, "2001 yılından 2018 yılına kadar geçen 18 yılda toplam 300 ton altın üretimi gerçekleştirildi. 18 yıllık altın üretiminden devlette toplamda 60.3 ton altına eş değer vergi ödendi" ifadesini kullandı.Yücel Türkiye'de 2001'de 1.4 tonla başlayan altın üretiminin 2013'de 33.5 tonla rekor kırıldığını belirterek "2013'den sonra izin sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi ve 2017'de altın üretimi 21 ton seviyesine geriledi.Yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olabileceğinin tespit edildiğini ve bunun henüz yaklaşık 900 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne dikkat çeken Yücel, Türkiye'nin altın ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayabilecek potansiyele sahip olmasına karşın altın ithalatına yılda 5-7 milyar dolar ödediğini ve bunun cari açıkta önemli bir kalem oluşturduğunu vurguladı.Dünyanın ikinci büyük altın rezervlerine Türkiye'nin sahip olduğunu öngördüklerini vurgulayan Yücel, "Bunun parasal olarak değeri 250 milyar dolardır. Ülkemizde altın madenciliği konusunda iyi bir planlama ve bunun ne kadarının üretime kazandırılacağıyla ilgili arama ve planlama çalışmalarına ihtiyaç var. Şu anda hazır projelerin önümüzdeki iki üç yılda devreye girmesiyle bu kapasite çok rahat 50 tona çıkabilir. 10 yıl içerisinde yıllık üretimin 120-130 tona çıkma potansiyeli var. Bu üretimin ülkemizde yapılmasının yaratacağı katma değer tartışılmaz boyuttadır" bilgisini verdi.