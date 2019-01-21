Konkordatoda dengelenme

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında ekonomide yaşanan dalgalanmanın etkisiyle mali yapılarında bozulma yaşayan ve borçlarını yapılandırmak üzere konkordato ilan eden şirketler, dengelenme süreci ile birlikte birer birer söz konusu süreçten çıkmaya başladı. Yedi büyük bankanın işbirliği ve firmaların iyi niyetli adımlarıyla 100 kadar firmanın borçlarının yapılandırıldığı, 22 şirketin konkordatodan çıktığı öğrenildi.Bankalar Birliği'nin oluşturduğu heyet günde ortalama 5-6 şirket ile özel yapılandırma görüşmesi yaparken, önümüzdeki bir kaç ay içinde 300 kadar firma ile görüşecek. Görüşmelerin konkordatodan çıkacak firma sayısını yüksek oranda artıracağı ifade edildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde özellikle bankaların ve reel sektörün yanında olacaklarını söylemiş, "Sürecin pozitif kazanımlarını tüm paydaşlar hissedecek" sözleriyle yaşanacak gelişmelere ilişkin pozitif bir mesaj vermişti. Yapılandırma ve farklı sektörleri rahatlatan kredilerden sonra bir önemli gelişme de konkordatolarda yaşandı.2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattı. Firmaların mali durumları analiz edildi; borçlarını ödeme niyetinde olup, borçları yapılandırıldığında ticari faaliyetine devam edebilecek olan firmalar tespit edildi.Bankalara olan kredi borçları yapılandırılan 100 kadar firmadan 22'si konkordatodan çıktı. Konkordatolardan çıkışlar piyasalardaki olumlu havaya da büyük destek sağladı. Kalan firmaların bir çoğunun yakın zamanda çıkması beklenirken, sürecin daha etkili yürütülmesi için de özel bir adım atıldı.Konkordatolu firmaların banka kredilerininyapılandırılmasıkonusunda yürütülençalışmalara hız kazandırmakiçin yedi büyükbanka Türkiye BankalarBirliği (TBB) nezdindebir araya geldi. Bugünekadar yürütülen çalışmalardeğerlendirildi,süreçte yaşanan sorunlarve atılabilecek adımlargörüşüldü.Süreçte her bankanın firmalarla ayrı ayrı görüşmesi yerine, bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturularak görüşmelerin bu heyet tarafından yürütülmesinin süreci hızlandıracağı değerlendirildi. Heyet tarafından konkordatolu firmalarla tek tek görüşülmesi, bankaların ve borçlu firmanın tek masa etrafında toplanarak müzakerelerin daha hızlı ve verimli biçimde sonuçlandırılması sağlandı.Borcunu ödeme niyetinde olan firmaların mali durumlarına en uygun çözüm yollarının belirlenerek kredilerinin yapılandırılması, mali durumu uygun olmayan ve süreci suiistimal eden firmaların ise ayıklanması kararlaştırıldı. Devam eden görüşmeler sonrasında konkordatodan çıkan firma sayısında önemli artış olması bekleniyor.