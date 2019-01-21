Kurulan yabancı ortaklı şirket ikiye katlandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 2018'dea kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 6 bin 731'den 13 bin 405'e çıktı. Son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri 'yabancı sermayeli' olarak ticaret siciline işlendi. FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.5 gerilemesine karşın 63 bin 709 oldu.Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için alınan kararların etkisi, kurulan ve kapanan şirket sayılarında da etkili oldu. 2017'de kurulan şirket sayısı 72 bin 871'e ulaştı. Geçen yıl ise kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 artışla 85 bin 279'a yükseldi.Böylece, son 5 yılda kurulan şirket sayısı 346 bin 270'e ulaştı. Özellikle Suriyeli girişimcilerle Türk vatandaşlarının ortak işe girmeleri dikkati çekti. Bu kapsamda, 2014'te 4 bin 736 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2015'te rakam 4 bin 729 oldu. 2015'te kurulan yabancı ortaklı şirketlerin bin 599'unda Suriyelilerin de imzası yer aldı. Son 5 yılda kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı da 34 bin 124'e ulaştı. Böylece son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri yabancı sermaye desteğiyle iş başı yaptı.