THY'den Super Bowl hamlesi

Türk Hava Yolları'nın en önemli yolcu pazarları arasında ABD'ye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. ABD'de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçan THY, önemli transit yolcu potansiyeli olan Newark'a da yakında seferlere başlayacak. THY'nin, Kanada'da iki nokta da dahil, geçen yıl Kuzey Amerika uçuşlarında yolcu doluluk oranları 5.3 puan artışla yüzde 88.9'a çıktı. Yolcu sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 365 bin 334'e yükseldi.

ABD'DE BİLİNİRLİLİĞİ ARTACAK

THY, ABD'de yolcu sayısını artırmak adına reklam, bilet, televizyon, yiyecek içecek, ürün satışları ile birlikte milyarca dolar iş hacmi olan Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçına (Super Bowl) bir kez daha reklam verecek. THY'nin 30 saniyelik reklam filmi, New England Patriots ile Los Angeles Rams karşılaşmasını yayınlayacak televizyon kanalında yer alacak. THY, ABD'nin en çok izlediği ve dünya genelinde 750 milyon kişinin izlemesin beklendiği etkinlikte reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştıracak.

ATLANTA'YA İZLEYİCİ TAŞIYACAK

THY'nin, 100'den fazla ülkede de canlı yayınlanacak maçı, internet bağlantısı olan uçaklarının uzun uçuşlarında da yolcularına canlı olarak izleteceği öğrenildi. THY, Super Bowl'un reklam kuşağında daha önce de yer almıştı. Maçın yapılacağı Atlanta'ya THY'nin de Airbus 330 tipi uçaklarla uçuşları bulunuyor. Dünyanın birçok noktasından maçı izlemek için THY ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Atlanta'ya gidişler olacak.

15 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA YAPILDI

Super Bowl, her yıl ABD'de en çok izlenen televizyon programı olma özelliğini taşıyor. Super Bowl biletinin ortalama maliyeti 10 Ocak itibariyle yaklaşık 6 bin 800 dolar olurken maç günü yaklaştıkça bilet fiyatları daha da artacak.Maçın devre arasında Maroon 5, Travis Scott ve Big Boi sahne alacak. Super Bowl, ABD perakende sektörüne önemli katkı sağlıyor.Geçtiğimiz yıl ülkede kişi başı ortalama 81.17 dolarla toplamda 15.3 milyar dolarlık harcama yapıldı.Super Bowl izleyicilerinden yüzde 8'inin de yeni bir televizyon aldığı yapılan araştırmalar da belirlendi.