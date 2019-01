Tüketiciyi aldatan reklama geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet tüketiciyi aldatan reklamlara göz açtırmadı. 2018 yılında Reklam Kurulu tarafından tüketiciyi aldatan ve yanıltıcı reklamlara 19 milyon 635 bin 211 lira idari para cezası verildiğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen yıl 4 milyon 600 bin lira ile en çok sağlık sektörüne ilişkin reklamlara idari para cezası uygulandı" dedi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicileri aldatan, yanıltan, can ve mal güvenliğini, tehlikeye düşüren, bilgi ve tecrübe noksanlığını istismar eden ve mevzuata aykırı reklamlarla Reklam Kurulu aracılığıyla mücadele ettiklerini belirten Pekcan, kurulun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara düzeltme, durdurma ve idari para cezası gibi ceza verme yetkisi olduğunu anımsattı.Pekcan, bu kapsamda 2018 yılında Reklam Kurulu tarafından toplam 4 bin 148 dosyanın karara bağlandığını, bunlardan 375 dosya hakkında toplam 19 milyon 635 bin 211 lira idari para cezası ve reklam durdurma cezası verildiğini söyledi. Pekcan, 604 dosya hakkında ise yalnızca reklam durdurma cezası uygulandığını açıkladı.Sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri, iletişim hizmetleri, turizm, teknoloji ve finansal hizmetler gibi çok geniş bir yelpazede reklam denetimi gerçekleştirdiklerine belirten Pekcan, "2018 yılında 4 milyon 600 bin lira ile en çok sağlık sektörüne ilişkin reklamlara idari para cezası uygulandı. Sağlık sektörünü 4 milyon 210 bin lira ile gıda ve 3 milyon 430 bin lira ile de turizm sektörü izledi" dedi. Pekcan, ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının, her türlü ateşli veya ateşsiz silahların, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin reklamlarını da her türlü mecrada yasakladıklarını ifade etti.Coğrafiişaretler ve geleneksel ürün adlarının etkin bir şekilde korunması ve denetimiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla da Türk Patent ve Marka Kurumu ile protokol imzaladıklarını belirten Pekcan, "Kurum bu konuda tüketicileri aldatıcı uygulamalara ilişkin gelen başvuruları Bakanlığımıza iletilecek ve yapılacak inceleme sonunda mevzuata aykırılık tespit edilirse gerekli idari yaptırımlar uygulanabilecek."