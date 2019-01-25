Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 40 bin işletmeye 20 milyar liralık paketle birlikte kredi muslukları açılırken, 2.5 milyon esnafın yüzünü güldüren adımlar da devam ediyor. Hükümet, esnafa kredi desteğinin yanı sıra markalaşma, geleneksel mesleklere alışveriş merkezinde kira desteği, vergi, prim teşviki, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulmasına kadar bir dizi reform hazırladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda desteklerin artarak süreceğini belirterek, markalaşma projesini yaşama geçireceklerini söyledi.Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 600 bine yaklaştı. Bu yıl küçük işletmeleri teşvik için girişim- risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri de desteklenecek. Bakan Pekcan'ın verdiği bilgiye göre bu kapsamda yaşama geçirilecek 10 önemli adım şöyle:Pazarlama ve markalaşma projesi yaşama geçiriliyor. Küçük işletmelerin eğitim, fuar, markalaşma forumlarına katılımı desteklenecek.Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişindeki kriterler esnaf lehine yeniden düzenlenecek.Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde rayiç bedelin en fazla dörtte birinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde 3'ü yer ayrılacak.Esnafın sattığı malı etkin bir şekilde piyasadan temini için tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulacak.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde birden fazla kişi çalışıyorsa bir kişiden ustalık belgesi alınması yeterli olacak.İşyeri modernizasyonu, hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanımı sürdürülecek.Basit usuldeki ticari kazançların 9 bin liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak.Emeklilik sonrası sosyal güvenlik primi kaldırılırken, böylece emekli maaşlarında yüzde 10 artış sağlandı.Oda kaydında ustalık belgesi, muadili belgeler istenmeyecek. 1 Haziran 2018'den itibaren primleri bir yıl süreyle Hazine karşılıyor.Alışveriş merkezlerinde esnafa toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer verilecek.Esnafın defter onayları Gelir İdaresi'nce elektronik ortamda yapılacak, noter tasdikine gerek kalmayacak.