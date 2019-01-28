Başkan Yardımcısı Fuat Oktay: Hedefimiz kalıcı üs kurmak

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Bugüne kadar yabancı-yerli ayrımı yapmadan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalarımıza her türlü destek verilmiştir." dedi.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile ilgili olarak "29'u danışman ülke statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan bir anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak buradaki hedefimiz, buraya danışman ülke statüsüne geçiyor olabilmek, şu anda gözlemci statüsündeyiz." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ KALICI ÜS KURMAK"

Oktay, "Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak." dedi.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik. Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor olacağız ve 4. seferimizi yapıyor olacağız." şeklinde konuştu.

'YATIRIM YAPAN ULUSLARARASI ŞİRKETLERİ KENDİ ŞİRKETLERİMİZDEN ASLA AYIRMADIK'

Başkan Yardımcısı Oktay, "Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız." dedi.

Oktay, "Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, BİRİLERİNİN İSTEDİĞİ VE SAĞLAMAYA ÇALIŞTIĞI GİBİ YERİNDE SAYMAYACAKTIR'

Oktay, "Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin, son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Oktay, "Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır." dedi.