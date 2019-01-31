Kredi piyasasında devrim

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) üçüncü kez toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan 'İpotek Finansman Kuruluşu' kurulması süreciyle ilgili çalışmalar masaya yatırıldı.İpotek Finansmanı Kurumu ile kredi kuruluşlarının kredilerini satın alıp karşılığında menkul kıymet çıkarılması planlanıyor. Sadece bankaların değil tüm finansal kurumların kredileri karşılığında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ya da İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet çıkarılacak. Diğer bir deyişle bankaların kredi havuzlarını devralabilecek, menkul kıymetleştirme konusunda özelleşmiş bir kuruluş devreye girecek. Böylece, bankalar üzerindeki reel sektörü finanse etme riski dağıtılacak. Sorunlu kredilerin dışında kalan kredi stoku bu kurumlardan alınacak. Bankalar kredi havuzlarını bilançolarından çıkardıkları ve riski de dışarıya çıkardıkları için daha düşük faiz marjıyla kredi verme olanağı elde edecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FİKKO'da Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci ile kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları da görüşüldü. Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların Türkiye'ye yansıması ve ekonomik dengelenme sürecinin iş dünyasına etkisi de masaya yatırıldı.Toplantıda konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler de masaya yatırıldı. Öte yandan, Adalet Bakanlığı konkordato sisteminin sağlıklı işlemesi için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, konkordato komiseri olacak kişilere ilişkin nitelikler belirlendi. 5 yıllık meslek deneyimi olan, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte bitirenler, 36 saatlik temel eğitimi başarıyla tamamlayanlar konkordato komiseri olabilecek. Komiserlerin iflas etmemiş, memuriyetten çıkarılmamış olması ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekiyor.