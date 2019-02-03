2019 Asgari geçim indirimi (agi) ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi rakamları

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte memur, işçi ve tüm çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da değişti. Buna göre bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 191 lira 88 kuruş olurken 3 çocuklu eşi çalışmayan bir sigortalının Asgari Geçim İndirimi ise 330 lira 2 kuruşa yükselmiş oldu. İşte tüm agi tutarları...

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.