Yazılım ihracatı için inovasyon merkezi açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin açılışını 6 Şubat'ta yapacak. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde internet teknolojileri, siber güvenlik/savunma ve eğitim teknolojileri, robot teknolojileri konularında projeler geliştirilecek. Bilişim İnovasyon Merkezi'nde yılda 500 milyon dolarlık yazılım ihracatı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bilişim İnovasyon Merkezi'nde bin 500 uzmana istihdam sağlanması planlanıyor.Ar-Ge ve yazılım teknolojilerine odaklanmış bir ihtisas teknoparkı niteliğindeki Bilişim İnovasyon Merkezi, bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine ev sahipliği yapacak. Uluslararası global firmaların Ar-Ge bölümleri de merkezde yer alacak. Merkezde faaliyet gösteren firmalar, robot teknolojiler, sanayiye teknoloji geliştirme, 5G/ileri iletişim teknolojileri, bulut çözümleri, büyük veri, nesnelerin interneti, sanayide sayısal dönüşüm (Sanayi 4.0), siber güvenlik, akıllı şehirler projeleri üzerine çalışacak. Yapımına 2015 yılı sonunda başlanan merkez, 13 bin 500 metrekaresi ofis alanı ve 3 bin 500 metrekaresi sosyal alan olmak üzere toplam 33 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşuyor.