Avrupa durgunluğun eşiğinde

BUGÜN NELER OLDU

Fransa ve İtalya'nın büyüme rakamlarının durgunluğa işaret etmesi üzerine yeni gelen veriler de Euro Bölgesi'nde bir 'stagnasyon' riskini ortaya çıkardı. Özel sektörün büyümesi 2013'ten bu yana en düşük düzeyde gerçekleşirken Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamları da 51 puan seviyesine geriledi. 50 puan ve altı durgunluk anlamına geliyor. Böylece, Euro Bölgesi genelinde PMI endeksi beş buçuk yılın en düşük rakamına gerilemiş oldu. En zayıf halka İtalya'da ayrıca hizmet sektöründe üst üste 7'nci ay gerileme yaşandı. Eylülden itibaren ilk kez işsizliğin artış gösterdiği İtalya'da büyüme de 45 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.AB'den çıkmaya çalışan İngiltere'de de durum farklı değil. Tüketimdeki gerileme ile İngiltere de durgunluğa girmiş durumda. Sterlin iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken, İngiliz şirketlerinin geçtiğimiz ay açıkladıkları bilançolarında da yavaşlama bariz bir şekilde görüldü. Bu yavaşlamada, Brexit'in yarattığı belirsizliğin büyük payı olduğu belirtiliyor.Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden Almanya'da ise PMI, ocakta 52.1 puana yükseldi. Almanya'da Aralık 2018'de 51.6 olan bileşik PMI, 52.1 puana yükselmiş oldu. Ancak küresel ticarette savaşların şiddetinin artması ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1.8'den 1'e revize etmişti.Dünya için de sinyaller çok olumlu değil. Birleşmiş Milletler Ticaret Ajansı dün ABD'nin Çin mallarına tarifeleri artırma planının yürürlüğe girmesi halinde dünya ekonomisi için 'devasa' etkileri olacağı uyarısı yaptı. 1 Mart itibarıyla iki tarafın tarifeleri artırması ile özellikle Asya ülkelerine ciddi zararı olacağı belirtiliyor.