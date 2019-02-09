Dünya Göz’ün yüzde 30-40’ını satabiliriz

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Türkiye'de 20, yurtdışında ise 3 göz hastanesini bünyesinde barındıran Dünya Göz Hastaneler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, yüzde 30-40 arasında hisse satışı için Suudi Arabistan, Dubai ve İngiltere'de üç ciddi yatırımcıyla görüşme halinde olduklarını söyledi. 2017'de 76 milyon lira olan EBİDTA'larını 2018'de 110 milyon liraya çıkardıklarının altını çizen Kapıcıoğlu, "2018'de ilk 500 ihracatçı arasına girdik. Tek bir branşta zincirleşen ve 24 saat açık hizmet veren, yılda 80 bin yabancı hastayı ağırlayan bir grup olduğumuz için de yabancı yatırımcının ilgisini çekiyoruz" dedi.Günde 800 ameliyat kapasitesi olan bir grup olduklarını ve sağlık turizmi ile 25 milyon dolarlık döviz girdisi sağladıklarını ifade eden Kapıcıoğlu, "Şu anda Almanya, Hollanda ve Azerbaycan'da hastanelerimiz var. Romanya, Bulgaristan ve Kosova'da araştırma yapıyoruz. İngiltere, Belçika ve Almanya'nın birkaç şehrinde daha hastane açmayı planlıyoruz. Planlanan yatırımlarımızı da 10 milyon euroyu geçmemek üzere projelendiriyoruz" diye konuştu. Kapıcıoğlu, yurtdışında klinik ve hastane açmaktaki asıl amacın Türkiye'ye hasta göndermek olduğunu belirterek, "Belli ameliyatları yapıp daha büyük ameliyatları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.Avrupalı hastanın çok bilinçli olduğunu son teknolojiyi yakından takip ettiğini, doktorların tecrübelerini ve fiyatları sürekli araştırdıklarını dile getiren Kapıcıoğlu şunları söyledi: "Kendi ülkesinde olmayan teknolojiyi, uzman bir ekiple ve makul fiyata yaptığımızı görünce bizi tercih ediyorlar. Kendi ülkelerinde 10 bin euro olan bir ameliyatı bizde 4-5 bin euroya yaptırabiliyorlar. Bu yıl hedefimiz 100 bin hastanın üzerine çıkmak. Yurtdışından gelen hasta ağırlıklı olarak lazer, katarakt, yakın-uzak ameliyatı, göz estetiği, kornea nakli yaptırıyor."İzmir'de 25 milyon dolar yatırımla hayata geçirecekleri hastane yatırımına nisanda başlayacaklarını dile getiren Kapıcıoğlu, 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane bittiğinde toplam çalışan sayısının 2 bin 500'ü, doktor sayısının ise 500'ü geçeceğini söyledi. Kapıcıoğlu, hastanenin sağlık turizmi sistemine gireceğini kaydetti.Bazı kliniklerin sırf devletten para almak adına sağlıklı göze ameliyat yaptığını ve bunu 'farksız ameliyat yapıyoruz' cümlesiyle pazarladığını dile getiren Kapıcıoğlu, "Katarakt ameliyatlarına devlet 495 TL ödeme yapıyor. Ama o ameliyatın maliyeti 2 bin 500 TL. Devlet baz ücreti verirse biz SGK'lı hastanın da gözünü ameliyat ederiz. Bu konuda Başkan Erdoğan ile görüşmemiz olacak" diye konuştu.