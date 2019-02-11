Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları…

Toplumsal hareketler, ortak değerler ve birlik hafızası kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir öyle ki gün aşırı altın fiyatları vatandaşlar tarafından arama motoru Google'da araştırılıyor. 11 Şubat altın fiyatları konusundaki son detayları özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz, çeyrek altın fiyatlarındaki son değişimlerden sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. İşte altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı...

11 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bu sabah 221,79 TL'den alınırken 221,81 TL'den satılıyor. Kuşkusuz çeyrek altın en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alsa da gram altın da özellikle son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor, düğünlerde de gram altın hediyesi sıklıkta görülüyor.