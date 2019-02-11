Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları…

Son Dakika | ne kadar oldu? 11 Şubat gram ve fiyatları…

Bireylerin büyük bir ilgiyle takip ettiği hakkında son dakika değişimleri yaşanıyor. Vatandaşlar haftanın ilk günü olan 11 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Son rakamlar, anlık detaylar yakından takip ediliyor. Özellikle bizim toplumumuzda kültürün getirdiği özelliklerden olsa gerek altın son derece değerli ve önemlidir. Düğünlerde gelin ve damada armağan edilecek ilk nesne altındır ayrıca birikim amacıyla da satın alınır. 11 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki son güncel detaylar burada!

Giriş Tarihi: 11.2.2019 08:15
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları…

Toplumsal hareketler, ortak değerler ve birlik hafızası kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir öyle ki gün aşırı vatandaşlar tarafından arama motoru Google'da araştırılıyor. 11 Şubat altın fiyatları konusundaki son detayları özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz, fiyatlarındaki son değişimlerden sonra vatandaşın yeni gözdesi oldu. İşte altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı...

11 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bu sabah 221,79 TL'den alınırken 221,81 TL'den satılıyor. Kuşkusuz çeyrek altın en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alsa da gram altın da özellikle son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor, düğünlerde de gram altın hediyesi sıklıkta görülüyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN