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Ergaz Genel Müdürü Yağız: 2019 yılında %20 büyümeyi hedefliyoruz

sektörünün önemli kuruluşlarından ERGAZ & BLUEPET, bölge temsilcileriyle 2019 yılı şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:37
Ergaz Genel Müdürü Yağız: 2019 yılında %20 büyümeyi hedefliyoruz

Toplantıya, Ergaz & Bluepet Genel Müdürü Abubekir Yağız, Genel Müdür Yardımcıları Ömer Yağız, Faruk Demirci ve Hüseyin Malkoç, Satış ve Pazarlama Koord. Yaşar Yılmaz, Bölge ve Tesis Müdürleri ile Saha Satış Sorumluları katıldı.

Kocaeli Emex Otel'de 07-08 Şubat /2019 tarihlerinde yapılan idari toplantıda Ergaz A.Ş. Genel Müdürü Abubekir Yağız, genel durum değerlendirmesi ile yeni hedefleri belirleyen açıklamalar yaptı. 2018 yılı gerçekleşen satışlar ve 2019 yılı hedeflerini belirterek, içinde bulunulan piyasa konjonktüründe , üretim ve genel giderlerde yapılması gereken tasarruflar konusunda bilgiler verdi. Abubekir Yağız, 2019 yılında Ergaz olarak %20 satış artışı ve Bluepet olarak 60.000 ton/ yıl satış beklediklerini belirtti.

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Ergaz Genel Müdürü Yağız: 2019 yılında %20 büyümeyi hedefliyoruz
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