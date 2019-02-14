Turkcell’den 25. yıla özel 5 GB internet

BUGÜN NELER OLDU

TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'i 25 yıl boyunca yalnız bırakmayan müşterilerle bir araya geldi, katılımcılara sürpriz 25. yıl hediyeleri takdim edildi. 25 yıldır Turkcell'li olan müşteriler kullandıkları tarifeden bağımsız olarak Turkcell Platinum'un yeni ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum Black avantajlarından herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek. Bu yeni dünyaya adım atanlara ilk olarak tarifelerindeki internete ek olarak her ay 5GB internet hediye ediliyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak geldiğimiz noktayı yeterli görmek, durmak gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.