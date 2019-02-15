Ziraat POS’ta komisyonu indirdi

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Kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan Ziraat Bankası, kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirerek, üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir uygulamaya imza attı. Ziraat Bankası, üye işyeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0.85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağlamış oldu. Bankanın bu girişimiyle 3.2 milyon iş yerinin temel maliyetlerinden biri olan üye işyeri ve POS komisyonlarında yeni bir dönem başladı. Uygulama, tüm üye işyerlerine maliyet avantajı sağlarken, tüketicilere de fiyat indirimi olarak yansıyacak.