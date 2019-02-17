ABD’ye Türk OSB’si

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Türkiye'de sayıları 300'ü bulan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) dünya çapındaki yayılmasını sürdürüyor. Sanayiciler, Afrika, Avrupa, Asya'da kurulan Türk OSB'lerin ardından Amerika ve Arjantin'e de açılıyor. Türk- Amerikan İşadamları Derneği (TABA- AmCham) Amerika'da yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla Organize Sanayi Bölgesi kurmak üzere harekete geçti.Teksas'ta yapılması planlanan OSB'de 500 Türk şirketi faaliyet sürdürecek. Bir diğer OSB yatırımı ise Güney Amerika'da planlanıyor. Arjantin'de kurulacak OSB'ye de şimdiden 50 başvuru var. TABA Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Türk firmalarının marka değerlerini daha çok artırıp Amerikan pazarından pay almasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Akat, şöyle devam etti: "Amerika ile Türkiye arasında ticari hacim şu anda yaklaşık 8 milyar dolar ihracat ve 12 milyar dolar ithalat... Bu rakam Amerika'nın uluslararası ticaret hacminde binde 4'lük bir yüzdeye tekabül ediyor. Amerika ile Türkiye arasında olması gereken ticaret hacmi bu seviyede değildir. Amerikalı firmalar nasıl ülkemizde yatırım yapmışsa biz de Amerika'ya gidip, pazarda daha büyük pay sahibi olmak istiyoruz."Amerika'nın en iyi imkânları sağlayan eyaletinde OSB kuracaklarını belirten TABA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu da, "Dünyadaki, gelişmeleri iyi takip etmezseniz, teknolojik hareketlere aynı anda ayak uyduramazsınız büyüdüğünüzü zannedersiniz ama yerinizde patinaj yapıyor olursunuz. Çünkü 10 dolara üretip 10 buçuk dolara satmak için uğraştığınız bir ürün sizi büyüten ürün olmaz" dedi.Türkiye yurtdışındaki ilk organize OSB'yi 2000'lerin başında Mısır'da kurmuştu. Bugün hali hazırda Kazakistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışında Türk girişimciler tarafından kurulan 10'a yakın OSB bulunuyor. Amerika ve Arjantin'de kurulacak OSB'lerle birlikte Türkiye'nin 5 kıtada faaliyet gösteren sanayi altyapısı olacak.