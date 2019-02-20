TÜSİAD yeni başkanını seçiyor! Simone Kaslowski kimdir?

TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler - AB Yuvarlak Masası lideri olarak görevini sürdüren Kaslowski seçime tek aday olarak giriyor. Peki Simone Kaslowski kimdir? İşte TÜSİAD başkanı olması beklenen Simone Kaslowski'nin özgeçmişi...

SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR?

Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torine kentinde dünyaya geldi. Babası Aldo Kaslowski, annesi Guia Kaslowski'dir. Organik Kimya'nın Genel Müdürü Stefano Kaslowski kardeşi. İstanbul'da Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında başladığı Worcester, Massachusetts'te bulunan Clark University Worcester Bachelor of Arts'tan 1984 yılında mezun oldu.

Simone Kaslowski, babasının 1965 yılında kurduğu Organik Kimya'nın 1985 yılında Organik Kimya ürünleri için ihracat pazarları geliştirmeye başladı. Simone Kaslowski, Türkiye'deki tekstil boyaları satışının gelişiminden sorumluydu. 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümünün yöneticiliğini yaptı, yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. Üretim kapasitesi 3 katına çıkardı ve 1995 yılında şirketin CEO'su oldu.

1989-1992 yılları arasında, %50-50 İtalyan ortaklığı ile tekstil sektörüne dönük nitelikli kimyasallar üreten bir şirketi kurdu ve yönetti.

Organik Kimya şirketinin, Rotterdam, Hollanda, Lugano, İsviçre ve İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında fabrikaları ve büyük ölçekte faaliyet gösteren distribütör faaliyetleri ilaveten devam eden büyük projeleri ile büyümesini sağladı. Halen 2002'den beri İstanbul'da bulunan İtalyan Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesi, 2012'den beri Dünya Başkanlık Örgütleri (WPO), TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 2016 yılında TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TÜSİAD'ın 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 47. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD başkanı olarak Erol Bilecik seçilirken, Simone Kaslowski Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri olarak Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Simone Kaslowski, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe biliyor.

Simone Kaslowski, evlidir ve 2002, 1994 ve 1991 doğumlu 3 çocuğu var.