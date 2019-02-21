Seçim sonrası ekonomi çok daha iyi olacak

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ülke TV ve Kanal 7'nin ortak canlı yayınında ekonomik gelişmelere ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, özetle şunları söyledi:Topyekûn bir kenetlenmeyle bütün ekonomik sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Birileri yıllarca Türkiye'yi içinden çıkamayacağı bir sarmala sokmaya çalışırken, gerek kurlarda gerek enflasyonda çok daha güçlü reaksiyon göstererek, kısa sürede ciddi bir normalleşme yaşadık.(Seçim sonrası kriz söylentileri) Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Eğer Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin. Tam tersine seçimden sonra ekonomik dinamikler çok daha iyi olacak.İşin bir de psikolojik boyutu var. 6-7 liradan dolar alanlar 10 lira bekliyordu. 7'den alanlar ne yaptı. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Birileri trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalıştı.Bilinçli olarak malı azaltarak, fiyatı yukarı çekerek, sadece fahiş fiyatlama değil, siyasi saikle bir süreç yürütüyorlar. Biz de dengesizlikleri ve fırsatçılığı engelleyecek tanzim satış adımını attık. Tanzim satışın fikir babası da Cumhurbaşkanımızdır. 1 liraya alıp 9 liraya satmışlar. 2 milyondan fazla ceza kesildi ama bu daha başlangıç. Yasalar içinde, farklı farklı cezalar mümkün olabilecek. Milletin rızkıyla oynanmasına Cumhurbaşkanımız asla izin vermez, biz de vermeyiz.Birileri petrol ve gaz arama çalışmalarımıza ket vurmaya çalışıyor. Siz bu adımları attığınızda dışarıdan eleştiriler almanız normal. CHP'liler de herhâlde bizim petrol, doğalgaz bulacağımızdan korkuyorlar. Bulduğumuzda ekonomik olarak daha da büyüyüp, artık hiç iktidara gelemeyiz diye korkuyorlar.Eti Maden'in bordan ürettiği deterjan BORON'a son 1 ayda 6 bin tondan fazla talep geldi. 24-30 bin noktaya dağıtılıyor. Hem sağlıklı, hem kaliteli, hem yerli ve milli. Halkımızdan o kadar yoğun teveccüh ve talep var ki, neredeyse fabrika kapasitesini iki katını arttırmak üzere yoğun faaliyet ortaya koyuyorlar. Bu sadece tüm çamaşırlar için değil renkli çamaşırlar için gelişecek yoğun mesaiye başlandı. Bor madeninde yeni yatırımlar da olacak.