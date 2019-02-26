Turkcell’e GSMA’dan büyük ödül

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GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, Turkcell'e büyük ödül verildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle GSMA tarafından "Sektöre Büyük Katkı" ödülüne layık görüldü. GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu ödülünü, İspanya Kralı Felipe'nin de katıldığı bir törenle, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard'ın elinden aldı. Richard, konuşmasında, şirketin son iki yıldaki büyümesinin, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivmenin ve Turkcell'in "İnsan için teknoloji" duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin öneminin altını çizdi. Terzioğlu da mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark yaratmak konusundaki özel rolüne dikkat çekti. Kaan Terzioğlu, "Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.