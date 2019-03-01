Türkiye’nin 5G gururu Argela çözümleri oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom iştiraki Argela, 25-28 Şubat 2018 tarihlerinde İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikçi ürün ve çözümlerini dünyaya tanıttı. Argela'nın 5G ağların altyapısı için geliştirdiği Netsia MAC ürünü gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanında dünyanın öncü platformu olan ONF'nin (Open Networking Foundation) standında sergilendi.Türk Telekom gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, dünya telekomünikasyon endüstrisinin en büyük zirvesi niteliğindeki MWC'de ( Mobil Dünya Kongresi) Netsia MAC çözümünün demo ve tanıtımlarını gerçekleştirdi. Netsia MAC (Multi Acces Cloud), fuarın en fazla ilgi gören standlarından ONF standında geleceğin yenilikçi altyapı ürünleri arasında sergilendi. Argela'nın ABD'nin Silikon Vadisi merkezli olarak faaliyet gösteren iştiraki Netsia ayrıca 28 Şubat 2019 Perşembe günü de "Çoklu Erişimli Telekom Kenar Bulut ve Sabit Mobil Yakınsaması" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik de uluslararası yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü.Argela CEO'su Bülent Kaytaz, Mobil Dünya Kongresi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Netsia şirketimizle birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini geliştiriyor, Türkiye'yi bu alanda oyun kurucu ülkeler ligine taşıyoruz. Uzman kadromuzla geliştirdiğimiz yerli ve milli nitelikli ileri teknoloji çözümleri ile teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve geliştiren yeni nesil teknoloji liginde Türkiye'yi biz temsil ediyoruz. Geliştirdiğimiz Netsia MAC çözümümüzü endüstrinin en saygın platformlarından ONF ile birlikte dünyanın ilgisine sunduk. Geleceğin 5G şebekelerinin yapıtaşları niteliğindeki ileri teknoloji çözümlerimizle ülkemizi bu büyük zirvede temsil etmiş olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" dedi.artan bant genişliği ve hız talebini karşılamak için fiber ağlarla beraber pozisyonlanan 5G, en çok beklenen teknolojilerinden biri niteliğini taşıyor. İletişim hizmeti sağlayıcıları bu teknolojiden faydalanmak için geleneksel merkezi yapılarını Kenar Bulut'a (Edge Cloud) taşıyarak dönüştürmeye başladı. Dağıtılmış kenar bulut teknolojileri, sanallaştırma ve bulut teknolojisi ile yeni nesil, yenilikçi uygulamaları hayata geçirecek en önemli yapıtaşlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ağ dilimlenmesi, küresel orkestrasyon, ayrıştırma, yazılım tanımlı ağlar ve ağ özelliklerinin sanallaştırılması gibi kavram ve teknolojiler bu dönüşüm sürecinde önemli rol oynayacak. Netsia'nın 5G'ye giden yolda en doğru temel altyapıyı sunmak amacıyla geliştirdiği sanallaştırılmış fiber ve kablosuz (radio) erişimli MAC platformu, bu dönüşüm yolculuğunda endüstri için önemli bir adım niteliğinde. Netsia MAC ürün ailesinin çoklu erişimli uç bulut mimarisi sayesinde aynı uç ofisten ve aynı altyapı üzerinden hem sabit hem mobil abonelere servis verilebilecek, mobil ve sabit erişim ekipmanları aynı uç ofiste sanallaştırılarak sermaye ve operasyonel harcamalarda tasarruf sağlanacak. Netsia MAC, daha önce de MWC Americas fuarında sergilenmiş ve yine büyük ilgi görmüştü.MUTLUBIEV kurucusu Tayga Baltacıoğlu girişimcilere stresle başa çıkmanın yollarını anlatıyor. Samimi bir dilde anlattığı yazısında kendi yaşadığı sorunlardan yola çıkarak tavsiyelerde bulunuyor. Girişimcilerin hergün rahat kıyafetler giydiğini düşünenlere onlar her gün "stres giyer" diyerek girişimcilerin başa çıkmak zorunda kaldıkları problemlerin altını çiziyor. Kendi girişimini küresel iş çizgisine taşırken her aşamada taşıdığı sorumlulukla başa çıkmak zorunda kaldığı stresle ilgi örnek verip tavsiyelerde bulunuyor. Nefes alma dahil profesyonel destek almaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladığı blog yazısı eminim pek çok girişimciye ilham kaynağı olacak. Medium'da yer alan Tayga Baltacıoğlu'nu hem takip edin hem de bu keyifli hikayeyi okuyun.