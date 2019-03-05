Yerli otoda ipi Bursa göğüsledi

BUGÜN NELER OLDU

Türk otomotiv sektöründe heyecan yaratan yerli otoda adres belli oluyor. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, birçok ilin kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışta Bursa ipi göğüslemek üzere. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın zaman önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na üretimi Bursa'da yapmak istediğini bildirdi. Bursa'da kurulacak fabrikanın yerinin ise Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) civarında olacağı ifade edildi. Bursa kent merkezinin yaklaşık 30 kilometre batısında, Bursa-Karacabey Karayolu'nun da yaklaşık 2.5 kilometre kuzeyinde yer alan yeni sanayi bölgesi Gemlik Limanı'na da 50 kilometre mesafede yer alıyor. Uzun süren fizibilite çalışmaları sonunda bu yönde karar alan TOGG'un, otomobil fabrikasının büyüklüğü, tasarımı ve mühendislik çalışmaları için Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde de bir Ar-Ge merkezi kurduğu öğrenildi.TOGG'un Bursa'da üretim talebini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de doğruladı. Kararın büyük ölçüde netleştiği ancak, Bursa'daki 4 farklı arazi üzerinde fizibilite sürecinin de devam ettiğini belirten yetkililer, birkaç hafta içinde açıklama yapılacağını ifade etti. Bursa iş dünyası, Türkiye'nin ilk otomobil test merkezinin açılacak olması, otomobil üretimi için altyapısı ve sanayi bölgeleri, kalifiye eleman gibi artıları nedeniyle üretimin Bursa'da yapılması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı'na ve TOGG'a ilk üretim yeri raporu da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sunulmuştu. Türkiye'de üretilen 15 modelin 9'u Tofaş Bursa tesisleri ile OYAK Renault Bursa tesislerinde üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim kapasitesi ile Renault'un Batı Avrupa dışında en yüksek kapasitesine sahip üretim tesislerinden birisi. Tofaş ise yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip.