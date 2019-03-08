Endüstri 4.0’a geçti ihracatını katladı

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Türkiye'nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden BETA Kimya, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da hedef büyüttü. 2018'de ihracatta yüzde 40 büyüme gerçekleştiren şirket, 2020'nin sonuna kadar ihracat yaptığı ülke sayısını 85'e çıkarmayı hedefliyor. Her yıl ihracatını ortalama yüzde 30 büyüten şirket, 2018'de ihracat atağına kalkarak, satış yaptığı ülke sayısını 53'e çıkardı.Son iki yıldır Türk markası olarak kimya devi Çin'e ihracat yaptıklarını söyleyen BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, bunun sektör için de büyük önem taşıdığını söyledi. Mobilyadan inşaata, otomotivden ambalaja kadar pek çok sektöre hitap ettiklerini söyleyen Sayacı, şu bilileri verdi: "Toplam 7 kategoride, 100'ü aşan geniş bir ürün yelpazemiz var. MitreApel ve Apel gibi jenerik markalarımızla Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Asya Pasifik bölgelerine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 2018'in başında 42 ülkeye ihracat yapıyorduk. 2020'ye kadar ihracat yaptığımız ülke sayısını iki katına çıkarma hedefi koyduk. Geçtiğimiz yıl 11 yeni ülkeye ulaştık. MitreApel ile TURQUALITY Marka Destek Programı'nda yer alıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 85 ülkeye ihracat yapma hedefiyle başta Afrika olmak üzere yeni pazarlara açılmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde ihracatta yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz." Endüstri 4.0 teknolojilerine uyumlu yeni bir tesise geçemeye hazırlanan şirket, 120 milyon TL yatırım yapacak. Sayacı, bu amaçla Gebze'de 50 bin metrekarelik arsa aldıklarını kaydetti.