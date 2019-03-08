Markaların veri nimeti mesajla dert çözmek

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WHATSAPPve Skype gibi internet tabanlı girişimlere karşı operatörlerin planları hazır. Artık ne derlerse yapabilecek operatörlerin Türkiye'den çıkan yapay zeka girişimi Cbot, Google'ın ilk kez Mobile World Congress'te (MWC 2019) duyurduğu RCS (Zengin İletişim Servisi) projesi üzerinde uygulama geliştiren dünyadaki ilk 20 şirketten biri oldu. Cbot'un İş Bankası için geliştirdiği Türkiye'nin yapay zeka tabanlı ilk FAQ chatbotunun Google'ın SMS uygulamalarını daha fazla özellik ekleyerek zenginleştiren RCS platformu üzerinden hizmet vereceği MWC'de düzenlenen özel bir lansmanla duyuruldu. Başta Amazon, eBay, İş Bankası, ING Bank, Türk Telekom, Anadolu Hayat Emeklilik ve n11 olmak üzere pek çok şirkete sunduğu sohbet bazlı yapay zeka teknolojileriyle lider konumda bulunan Cbot, hem Türkiye'de hem de global arenada başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Türk Telekom müşteri hizmetlerinin kalitesini geliştirilen bu altyapı saysesinde yapıyor. Cbot Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş Google'ın RCS platformunda tamamı Türk mühendislerden oluşan yapay zeka şirketi olarak geliştirdikleri çözümle yer almaktan gurur duyduklarını aktardı.