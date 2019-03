Yerli hologram Cenevre’ye damgasını vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Otomobil dönüşümlerinde Mercedes-Benz'in vip araç dönüşümünde yetkili 'van partner'ı olan DizaynVip, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, otomotiv dünyasının duygusal zekalı ilk araç hologramını tanıttı. 20 yıl önce temelleri atılan ve bugün, Türkiye'de 10 bin kişiye istihdam sağlayan otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren DizaynVip'in Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, 89. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni teknolojilerini tanıttı. 17 Mart Pazar gününe kadar devam edecek fuarda DizaynVip, 1. Hall 1243 numaralı stantta hem otomotiv dünyasının ilk duygusal zekalı araç hologramını hem de en yeni modeli DV-Ross'un tanıtımını gerçekleşti.10 yıl önce dönüştürdüğü otomobillerin tablet ve telefonla kontrol edilmesinden sonra, 5 yıl önce geliştirdiği sesli komut teknolojisiyle büyük yankı uyandıran ve en son konuşan otomobil ile büyük ses getiren Malkoç, faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Otomotiv, hem teknoloji hem de tasarım anlamında kendisini en hızlı geliştiren sektörlerin başında geliyor. Şirket olarak dünya otomobil devlerine karşı her zaman onlardan bir adım ileride teknolojiler geliştiriyoruz. Şimdi de Cenevre'de ilk otomobil hologramımız 'Sophia' ile otomobil devlerini şaşırtmaya hazırlanıyoruz. İlk kez Cenevre'de sergileyeceğimiz sanal robot, sesle mekaniğe komut verilmesini ve yanıt alınmasını mümkün kılıyor. Ayrıca sürücüyle duygusal bağ da kuruyor. Örneğin araca terli bindiğinizde klimayı aç derseniz, 'Sırtınız terli şu an açmam sağlınızı etkileyebilir' yanıtı veriyor. Araçtaki yüzlerce komutu sesle yönetmenizi sağlıyor. Dünya devlerini şaşırtan tüm yazılımları kendimiz geliştiriyoruz."Mercedes-Benz'in vip araç dönüşüm noktasında yetkili olan DizaynVip, Avcılar'daki fabrikada 3.600 adet "Made in Turkey" damgalı ürün gerçekleştiriyor. 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren DizaynVip, yakında Çin, Rusya, Dubai ve ABD'deki yeni yapılanmaları sayesinde otomobil dönüşümünü 'hand made' özelliğini kaybetmeden daha hızlı üretime geçirecek.