Faiz indirimine Teknik’ten destek

BUGÜN NELER OLDU

Kamubankalarının gayrimenkul piyasasını eski dinamiklerine kavuşturma çabasına Teknik Yapı'dan da destek geldi. Teknik Yapı, Ziraat Bankası'nın yüzde 1.28 faiz oranından kaynaklanan avantajı, oranı yüzde 30'a çıkararak ve ara ödemeleri kaldırarak müşterilerine yansıtma kararı aldı. Teknik Yapı, 120 ay vadeye uzattığı konut kredi faiz oranını da yüzde 0.98 seviyesine çekti. Şirketin Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Durgunluğu aşmak için atılan her adıma destek vermek, bizim en başta gelen önceliğimizdir" dedi.