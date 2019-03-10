Güven perçinlendi yabancı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen Yeni Ekonomi Programı ile ekonomide başlayan dengelenme süreci hedeflere paralel ilerliyor. Enflasyon 6 ay sonra ilk kez şubatta yüzde 19.67 ile yüzde 20'nin altına inerken, 2018'de 27.6 milyar dolarla 9 yılın en düşük cari açık rakamına ulaşıldı.318 firma konkordatodan çıkarken, konkordatoya başvurular yüzde 70'e yakın azaldı. Ocakta bütçe fazlası 3 kat artarak 5.1 milyar liraya çıktı. Enflasyonda kalıcı düşüşün başlaması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte, teşviklerin de etkisiyle işsizliğin tek haneye inmesi bekleniyor.Ekonomi yönetiminin uyguladığı stratejilerin etkisiyle, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde de önemli bir toparlanma yaşandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki haftada 394 milyon dolar artarak son 7 ayın zirvesi konumundaki 100 milyar 65 milyon dolara ulaştı. Hükümetin, başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlerin finansman ihtiyacını karşılamak için başlattığı uygulamalar ve kamu bankalarının faiz indirimleri ile elini taşın altına koyması, kredileri de canlandırdı. Kredi hacmi, şubatta 50 milyar TL artarak 2 milyar 421 milyon liraya yükseldi.Makro verilerdeki toparlanma ile birlikte güvenin artması faizleri düşürdü. Konut kredisinde yıllık faiz oranı yüzde 20.71 ile 31 Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yüzde 17-18'lerden 40'a kadar yükselen ticari kredi faizleri de yüzde 22.43'e indi. Türkiye'ye güvenin artmasıyla birlikte yabancıların Türkiye'ye ilgisi katlandı. Yurtdışında yapılan tahvil ihraçlarına 3 kat talep geldi. Geçen yıl Borsa İstanbul'da 2 milyar dolarlık satış yapan yabancılar, bu yıl iki ayda 911.5 milyon dolarlık alım yaptı.EKONOMIDE bu hafta üç önemli veri gündeme damgasını vuracak. Yarın 2018 büyüme rakamı ile cari açık verisi, perşembe ise ocak ayı sanayi üretimi açıklanacak. Son çeyrekte dengelenme sürecine paralel olarak daralma beklenirken, yıllık büyümenin ise YEP hedefi olan yüzde 3.8'e paralel gerçekleşmesi bekleniyor. Ocakta cari açığın 650 milyon dolar olması ve en geç şubatta yıllık bazda 20 milyar doların altına inmesi bekleniyor.