Hilton Motto’yu getiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos 2018'de yaşadığı kur saldırısını atlatmayı başaran, ekonomide dengelenme sürecine giren ve turizmde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan Türkiye, yeniden yabancı yatırımcının gözdesi haline gelmeye başladı.Türkiye'de Double Tree, Garden Inn, Hampton, Conrad ve Hilton olmak üzere 5 farklı markayla 63 oteli bulunan, Curio markası için de imza atan dünya otelcilik devi Hilton, yedinci markası Motto için de düğmeye bastı. Motto, Londra, Washington, Dublin gibi yoğun turist trafiği olan şehirlerle eş zamanlı olarak İstanbul'da da açılacak.Motto ilgili bilgi veren Hilton Türkiye Kıdemli Yatırım Direktörü Tuğrul Temel, yeni markanın şehir merkezlerinde konumlanacağını belirterek, "Dünyada şehirlerin merkezlerinde arazi bulmak oldukça güç hale geldi. Dolayısıyla buna bir çözüm geliştirmek istedik ve Motto By Hilton markasını hayata geçirdik" dedi. Motto'nun ortamala 100 odası olacağını ve odaların 14 metrekare olarak tasarlandığını anlatan Temel, "Akıllı tasarımlarla odalar ergonomik kullanılıyor. Geçişli ve bağlantılı olan bu odalar kalabalık gruplara da hitap ediyor" diye konuştu. Temel, Motto'da rekabetçi bir politikası izleneceğini kaydetti.Markanın dünyanın önde gelen turizm şehirlerinde açılacağını belirten Temel, "Bunlar arasında İstanbul çok önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle bu marka dünya ile eş zamanlı İstanbul'da da açılıyor" diye konuştu. Markanın ilk otelinin Karaköy'de açılacağını aktaran Temel, bu yıl inşaatına başlanması halinde otelin 2021'de hizmete geçeceğini sözlerine ekledi.Hilton'un Türkiye'de 63 otel açtığı bilgisini veren Temel, 25'i için de imza attıklarını ve inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Temel, şöyle devam etti: "Şu anda 13 Hilton, 17 Double Tree, 19 Garden Inn, 13 Hampton, bir Condrad olmak üzere 5 markayla Türkiye'de bulunuyoruz. Yakın zamanda Curio markamız için imza attık. İkisi İstanbul, biri Bodrum olmak üzere 3 otel açacağız. İlk Curio'yu bu yıl Sultanahmet'te açacağız. Böylece 6 markaya ulaşacağız. 7'nci markamız ise Motto olacak. Bir de Canopy diye bir markamız var. Pazarda Hilton ve üzeri olarak konumlanıyor. Bu markayı da İstanbul'a getirmeyi planlıyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor."MOTTO için bir sayı sınırlarının bulunmadığını belirten Temel, İstanbul'da Taksim, Nişantaşı, Kadıköy, Sultanahmet gibi yoğun turist alan yerlerde açmak istediklerini, görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti. "Motto'nun hem yatırım hem de işletme maliyetleri çok daha uygun" diyen Temel, şöyle devam etti: "Şehir merkezilerinde yer almak isteyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif olan Motto, ergonomik tasarımlı ve paylaşımlı odalarıyla küçük alanda yatırımcı için büyük verimlilik sağlıyor. Operasyonel olarak odalar efektif işletildiği için kârlılık marjı yüksek. Rekabetçi fiyatlarıyla da turist için güçlü bir alternatif."2018 yılının Hilton Türkiye için çok verimli geçtiğini aktaran Temel, "Otellerimiz gelirlerini 2017'ye oranla ciddi oranda artırdı. Karlılık her ilde farklılık gösteriyor. Mesela İstanbul'daki otellerimizin gelirleri 2017'ye oranla döviz bazında yüzde 30 arttı. Bu yıl için de ibreler çok olumlu yöne işaret ediyor. Bu yıl için de beklentilerimiz pozitif yönde seyrediyor" dedi.