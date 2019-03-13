"Avrupa'nın en büyük hastanesi" yarın açılıyor

TÜRKİYE EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak hastane ile Türkiye, en büyük şehir hastanesine kavuşacak. Ankara Şehir Hastanesi; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'dan sonra hizmete giren 9. şehir hastanesi olacak. Sağlık kampüsü tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, günlük 30 bine yakın hasta kabulü öngörülüyor. Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan hastane bünyesinde, ilk olarak Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Hastane, Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji kuleleri hizmete açıldı.