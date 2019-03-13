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"Avrupa'nın en büyük hastanesi" yarın açılıyor

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 15:38
Avrupa'nın en büyük hastanesi yarın açılıyor

TÜRKİYE EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak hastane ile Türkiye, en büyük şehir hastanesine kavuşacak. ; Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'dan sonra hizmete giren 9. şehir hastanesi olacak. Sağlık kampüsü tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, günlük 30 bine yakın hasta kabulü öngörülüyor. Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan hastane bünyesinde, ilk olarak Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Hastane, Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji kuleleri hizmete açıldı.

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"Avrupa'nın en büyük hastanesi" yarın açılıyor
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